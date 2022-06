Maintenant que les Verts connaissent leurs sanctions pour la saison à venir, les discussions autour de la vente du club vont pouvoir reprendre de plus belle.

Après avoir accepté hier les sanctions de la Commission de discipline de la LFP, l’AS Saint-Etienne pourrait rapidement relancer le processus de vente du club à en croire les informations de RMC Sport. Ce vendredi, le média sportif assure en effet que l’Américain David Blitzer va formuler sous peu une offre ferme comprise entre 60 et 80 millions d’euros. De quoi financer l’achat des actifs de l’ASSE, mais aussi de son passif – à savoir les dettes du club.



“À noter que la direction en place composée de Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem (ainsi que la nomination de Laurent Batlles comme coach) avait été confirmée dans ses fonctions par les actionnaires des Verts Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, mais aussi par le clan Blitzer, qui avait donc été consulté par la direction verte afin de faciliter la vente mais aussi la stabilité au sein du club. Par conséquent, un rachat à court ou moyen terme ne modifierait en rien le fonctionnement quotidien de l’ASSE”, ajoute RMC Sport.