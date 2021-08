D’après la presse espagnole, le Real Madrid aurait mis plus de 200 millions d’euros de côté pour s’offrir Kylian Mbappé dans les dernières heures du mercato estival.

Bien décidé à s’attacher les services de Kylian Mbappé dès cet été, le Real Madrid préparerait une offre XXL en coulisses. Libre de tout contrat l’an prochain, le Français refuse de prolonger et met la pression sur ses dirigeants. Alors qu’il a déboursé 180 millions d’euros pour l’arracher à l’AS Monaco en 2017, le PSG n’a pas l’intention de le laisser filer gratuitement et pourrait alors se laisser tenter par une grosse offre des Merengues.

Une grosse offre qui pourrait bientôt arriver sur le bureau de Nasser al-Khelaïfi à en croire les informations de la presse espagnole. Dans son édition du jour, le quotidien AS explique que le président Florentino Pérez a mis beaucoup de sous de côté pour s’offrir les services de la star du PSG. En plus des 122 millions d’euros un temps évoqués par les médias, le Real Madrid pourra se servir dans les 90 millions d’euros empochés grâce aux ventes de Raphaël Varane (50 M€ à Manchester United) et Martin Odegaard (40 M€ à Arsenal). Au total, AS estime que les Merengues auraient 207 millions d’euros en poche pour séduire le PSG et Kylian Mbappé cet été. Affaire à suivre…