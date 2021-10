Malgré un marché estival dépensier en Bretagne, le Stade Rennais compte bien poursuivre les recrutements en hiver. Un défenseur central est ciblé par Florian Maurice.

Cet été, le Stade Rennais a parié sur Loïc Badé, étincelant dans l’axe défensif au RC Lens, en dépensant 17 millions d’euros pour s’adjuger ses services. Le jeune défenseur de 21 ans vit une première saison délicate et avec le départ de Nayef Aguerd pour la CAN cet hiver, un renfort s’impose. Pendant cette période, Bruno Génésio n’aurait que deux hommes à sa disposition, bien trop peu pour un club de cette envergure. Problème que comprend bien Florian Maurice qui réfléchit déjà à une solution et à une possible nouvelle recrue : « C’est une réflexion que j’ai. J’ai en tête des choses évidemment, j’en discute avec le coach pour trouver la meilleure solution« , a déclaré Florian Maurice pour Ouest-France.