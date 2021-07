Toujours en quête de nouveaux renforts cet été, le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers un profil totalement différent à savoir Joaquin Correa.

D’après les indications des médias en Italie, le milieu offensif argentin pourrait être la surprise du chef lors du mercato. Agé de 26 ans, il évolue à la Lazio Rome et ses dirigeants ne sont pas fermés à un départ lors du mercato, mais pas à n’importe quel prix. Après avoir rencontré le manager du joueur Alessandro Lucci, le PSG aurait déjà mis 30 millions d’euros sur la table. Malgré tout, il faudrait augmenter l’offre car la Lazio réclame entre 35 et 40 millions d’euros. « Les Français pourraient mettre environ 35-40 millions d’euros sur la table. Une somme conforme aux demandes de la Lazio, » écrit le journal sportif romain. Notons que la concurrence s’annonce rude car Arsenal et Tottenham sont aussi sur coup. Affaire à suivre…