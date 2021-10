Pisté par le FC Barcelone pour la succession de Ronald Koeman, Roberto Martinez reste, malgré tout, le sélectionneur de la Belgique. En contrat jusqu’en 2022, la prochaine Coupe du Monde devrait être son dernier tournoi à la tête de la sélection belge. Pressenti pour prendre la relève : Thierry Henry.

« Nous avions un accord de collaboration durant l’Euro. Lors d’un tournoi final, j’ai besoin de deux adjoints à plein temps. Pas en période de qualification. Mais je connais la valeur de Thierry. En août, il est redevenu disponible. À la question puis-je l’avoir avec nous jusqu’à la Coupe du monde, j’ai répondu oui. Nos contrats sont désormais alignés sur la même période et prendront fin après le Qatar. Il peut superviser nos internationaux en Ligue 1 et en Premier League. C’est une solution parfaite. Non préméditée. Ma succession ? Rien n’est encore planifié. »