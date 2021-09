David Aiello, consultant pour L’Equipe, est vraiment sous le charme de l’équipe marseillaise depuis le début de l’été.

« L’effectif me parait beaucoup plus équilibré que la saison dernière. Il y a eu du renfort à toutes les lignes de la part de Longoria donc je pense qu’il y a moins de dépendance par rapport à Payet. En plus, il y a Milik qui est arrivé et qui fait quand même des merveilles. Donc moi, j’ai l’impression qu’entre l’équilibre de l’équipe et un mec comme Milik qui peut tirer l’OM d’un mauvais pas, je pense qu’il n’y a plus cette dépendance vis-à-vi de Payet », a indiqué David Aiello sur L’Equipe au sujet de l’OM.