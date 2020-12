Elu meilleur joueur de l’année 2020 jeudi soir lors de la cérémonie de la FIFA « the Best », Robert Lewandowski a décroché un titre 100% mérité. Aujourd’hui, un certain Thierry Henry lui rend hommage.

Légende de l’Equipe de France et ancien joueur du FC Barcelone, Henry n’est qu’un seul mot à dire à Lewandowski, respect. Voici son message de félicitation.

« Tout d’abord, je pense que c’est mérité, a estimé le Français dans la vidéo relayée par la chaîne YouTube du Bayern. N’importe quel trophée en jeu cette année aurait été pour toi, et c’est vrai. Tu as été extraordinaire, tu l’es depuis longtemps. Pour être capable de terminer devant les deux monstres (Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ndlr), il faut faire quelque chose de spécial. Moi je n’ai pas pu le faire, donc tu as gagné quelque chose que je n’ai jamais remporté. Je respecte ça, tu es exceptionnel depuis très longtemps donc bravo. »