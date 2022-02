Retraité depuis 2019, l’ex de l’Atlético de Madrid Diego Forlan, 42 ans, va finalement refouler les pelouses ! L’attaquant uruguayen s’est en effet engagé avec un club de Montevideo, qui évolue dans une Ligue sportive universitaire réservée aux plus de 40 ans.

Loin de la course à la performance, dans son nouveau club Old Boys & Old Girls, Diego Forlan a annoncé dans une interview accordée à la radio uruguayenne Sport 890 vouloir « s’amuser et de partager son plaisir avec des amis».

¡ʜᴏʟᴀ, ᴅɪᴇɢᴏ! ⚽️😍



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 @DiegoForlan7 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀 🤜🤛



𝗘𝘀𝘁á𝘀 𝗲𝗻 𝘁𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮 🏡#𝗦𝗼𝗺𝗼𝘀𝗟𝗮𝗟𝗶𝗴𝗮 pic.twitter.com/hdM9zcU8n5 — Liga Universitaria de Deportes (@LUD_Oficial) February 10, 2022

Pour rappel, Forlan a évolué à l’Atletico de Madrid de 2007 à 2011, mais aussi à Manchester United, ou encore l’Inter Milan.