Laurie Delhostal, journaliste, vient de quitter Canal+. L’ancienne présentatrice de la chaîne cryptée avoue être en discussions avec Amazon pour la Ligue 1.

« Oui, j’ai parlé avec Amazon mais pour l’instant je n’ai rien de plus à dire… En tout cas, leur démarche et leur philosophie sur la couverture éditoriale de la Ligue 1 sont intéressantes. Cela va faire bouger les choses. Cette fois, c’est sérieux, et un nouvel acteur de ce type qui rentre dans le milieu, ça peut être vraiment positif pour le football français », a indiqué l’ancienne présentatrice du groupe Canal.