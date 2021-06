Lisa Lichtfus, 21 ans, sera la nouvelle gardien de Dijon, la saison prochaine. Le club officialisé son arrivée aujourd’hui. Elle arrive du Standard de Liège en Belgique.

Apres le départ de la titulaire, Mylène Chavas, Dijon devait trouver sa remplaçante et c’est chose faite avec le recrutement de la jeune Lisa Lichtfus. Elle a disputé 116 matchs avec son club formateur, le Standard de Liège. Remportée deux fois le championnat ainsi qu’une coupe de Belgique.

Sur le site du club la gardien exprime son bonheur de rejoindre ce club : « La D1 Arkema est supérieure au championnat belge et j’étais à la recherche d’un club encore plus professionnel, explique la joueuse dans un communiqué du club dijonnais. C’est un cap que j’ai toujours voulu franchir. » Une recrue qui fait plaisir à Pierre-Henry Coulon, entraineur des gardiennes : « Nous avons joué 3 saisons consécutives contre le Standard de Liège en amical et nous avons donc pu suivre son évolution. Lors du dernier match, nous avons été marqués par son aisance et son activité sur le jeu au pied. Elle est également performante sur sa ligne. Malgré son jeune âge, elle possède de l’expérience et comme nous avons pu le faire avec Mylène Chavas, nous l’accompagnerons pour la faire évoluer, par exemple dans le domaine aérien. »