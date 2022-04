La Juventus Turin souhaite renouveler un effectif au point mort dont le poste de gardien. La Vieille Dame compte recruter Kepa Arrizabalaga pour remplacer un Wojciech Szczęsny sur le déclin.

Débarqué du côté de la Juventus Turin en provenance d’Arsenal en juillet 2017 pour seconder Gianluigi Buffon avant de prendre sa place, Wojciech Szczęsny ne fait plus l’unanimité dans le Piémont. Pourtant âgé de seulement 31 ans, le Polonais est critiqué depuis que ses performances sont jugées insuffisantes et un remplaçant lui est recherché. Alors qu’elle souhaite renouveler son effectif afin de bâtir de nouvelles fondations plus fortes, le poste de gardien de but est ciblé.

Selon les informations de la presse italienne relayées par Fichajes.net, la Juventus Turin serait sur la piste de Kepa Arrizabalaga. L’Espagnol est invisible aux yeux de Thomas Tuchel et, à 27 ans, il souhaiterait se lancer dans un nouveau défi dans la peau d’un titulaire. Un vœu que voudrait exaucer Massimiliano Allegri en s’adjugeant ses services.