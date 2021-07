Pour le quotidien régional Le Parisien, BeIn Sports serait beaucoup plus en danger que Canal+ en cas de conflit entre les deux chaînes.

« L’enjeu est donc de savoir qui, de Canal + ou beIN Sports, propriétaire du lot 3, doit s’acquitter du paiement de 332 millions d’euros à la Ligue et retransmettre les deux rencontres. Le temps presse, puisque le championnat de L1 débute le week-end des 7 et 8 août. En général, le référé d’heure à heure permet d’obtenir des jugements rapides. D’ici à la fin de la semaine, on devrait donc savoir qui diffusera la Ligue 1 avec Amazon. En attendant le prochain épisode judiciaire ? C’est possible. De son côté, la LFP attend l’engagement formel de beIN Sports de payer la première traite du mois d’août (environ 55 millions d’euros). Elle se réserve le droit d’assigner le diffuseur qatarien en justice pour le contraindre à respecter ses engagements contractuels », a indiqué le quotidien régional Le Parisien dans son édition.