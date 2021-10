Le patron de la FIFA Gianni Infantino fait parler de lui depuis quelques jours. Il souhaite moderniser le football et pour cela, il est prêt à changer les formats des compétitions. Sa dernière idée, organiser un Mondial dans toute l’Amérique du Sud.

Le patron du football mondial a profité de son déplacement en Argentine dans le cadre de sa tournée sud-américaine pour mettre sur la table une possible candidature commune en Amérique du Sud pour l’organisation d’une Coupe du monde. « Bien sûre, une candidature sud-américaine serait très forte. En Amérique du Sud, le football est vécu d’une manière incroyable, le cœur du football est ici. Ce serait fantastique de penser à une Coupe du monde en Amérique du Sud. Sinon, il faut 24 ans avant qu’une Coupe du Monde revienne sur un continent si on veut faire une vraie rotation, et 24 ans, c’est plus qu’une génération. » S’est-il exprimé. Affaire à suivre…