Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait bien réserver un nouveau mauvais tour à l’écurie catalane. En cas de départ cet hiver, le Barça devra payer 5 millions d’euros supplémentaires au Borussia Dortmund.

Les désillusions et problèmes épineux s’enchaînent pour le FC Barcelone qui, en plus des déconvenues sportives et la récente élimination en Coupe du Roi des hommes de Xavi face à l’Athletic Bilbao, doit gérer le dossier Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin prochain, l’international français refuse de prolonger aux conditions avancées par la direction catalane. Un refus et des exigences exorbitantes qui ont fait sortir de leur gond les dirigeants blaugranas qui militent désormais pour son départ dès cet hiver. N’importe quelle offre sera potentiellement acceptée.

Selon les informations de Sport 1, le dossier Ousmane Dembélé semble loin d’avoir délivré toutes ses vérités. Si le FC Barcelone souhaite que le Français fasse ses valises ou signe une prolongation, le pousser vers la sortie dès cet hiver serait peut-être loin d’être une bonne idée. En cas de départ lors de ce mercato hivernal, une clause inclue dans son transfert s’activerait et forcerait le Barça à verser 5 millions d’euros au Borussia Dortmund. Dans cette affaire, l’écurie catalane semble pieds et poings liés.