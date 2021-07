L’Equipe de France Olympique s’est imposée ce vendredi 2 buts à 1 face à la Corée du Sud en match de préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Menés 1 but à 0 après un penalty de l’ancien dijonnais Kwon à la 63e minute de jeu, les hommes de Sylvain Ripoll ont redressé la barre en revenant au score à la 83e minute de jeu sur un but du Nantais Randal Kolo Muani. Ce dernier entré en jeu quelques minutes plus tôt a trouvé l’ouverture sur un centre tir d’Anthony Caci. Sonnés par cette égalisation, les coéquipiers du Bordelais Hwang encaissent un dernier but de la part de Mbuku. La révélation du Stade de Reims profite d’une erreur du gardien qui se troue complètement sur une frappe anodine. Une bonne nouvelle avant le début des Jeux et un match face au Mexique le jeudi 22 juillet prochain à partir de 10 heures du matin.