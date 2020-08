Nouvel entraîneur de Villarreal, Unai Emery a tenu à soutenir son ancien club du Paris Saint-Germain qui affronte le Bayern Munich ce dimanche soir en finale de la Ligue des Champions.

Emery est 100% parisien avant ce choc qui attend les partenaires de Neymar. “Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d’années d’insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et allez Paris”, a publié le technicien espagnol sur Twitter.