Ce soir le Real Madrid a été tenu en échec sur un score nul et vierge face à Villarreal dans le cadre de la sixième journée de Liga.

Real Madrid – Villarreal 0-0 : Les Merengue ne profitent pas pleinement de la défaite surprise de l’Atletico Madrid sur le terrain du Deportivo Alavés (0-1). Leader du classement avec 17 points, la Maison Blanche de Carlo Ancelotti possède une avance de trois unités sur le FC Séville, vainqueur 2-0 de l’Espanyol Barcelone et qui compte un match de retard, et les Colchoneros. Dixième avec huit points, le sous-marin jaune d’Unai Emery stagne avec un cinquième nul en six sorties.