La dégringolade se poursuit du côté des Girondins de Bordeaux. Le vestiaire serait en train d’imploser et Benoît Costil aurait fait savoir qu’il allait quitter le club dans les plus brefs délais.

Selon les dernières informations dévoilées par le média 20 Minutes, Benoît Costil aurait fait savoir au vestiaire ainsi qu’à son staff et à sa direction qu’il voudrait quitter le club dans les plus brefs délais, afin que la saison actuelle n’arrive à son terme. Une conséquence directe du ras le bol qui semble naître chez les Girondins de Bordeaux désormais prêts à quitter le navire. A 34 ans, l’ancien du Stade Rennais veut claquer la porte et cette décision pourrait se conclure par une résiliation de contrat.

Pour rappel, après 29 journées de championnat et malgré de nouveaux propriétaires et deux changements de coach (Vladimir Petkovic et David Guion), les Girondins de Bordeaux se positionnent, avec 22 points au compteur, en tant que lanterne rouge du championnat. Une situation comptable difficile à vivre pour les supporters mais aussi pour les joueurs qui vivent avec une incertitude financière constante depuis le début de la saison.