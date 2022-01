Selon les informations de Foot Mercato, les Girondins de Bordeaux auraient passé la seconde pour signer cet hiver Alvaro Gonzalez.

Les courtisans ne manquent pas pour Alvaro. Après Valence en Liga, Strasbourg en Ligue 1, c’est Bordeaux qui continuent de s’activer pour attirer le défenseur olympien. Selon les informations de Foot Mercato, les Girondins seraient très intéressés par le central de 32 ans et en auraient même fait leur priorité du mercato hivernal. Et le ménage qui a lieu hier dans l’effectif bordelais, avec notamment la mise à l’écart de Laurent Koscielny, aurait un lien direct avec les discussions autour d’Alvaro. Si l’Espagnol est en manque de temps de jeu cette saison avec Jorge Sampaoli et pourrait avoir un rôle important à Bordeaux, il ne semble pourtant pas en clin à quitter la cité phocéenne. Il s’est d’ailleurs déjà moqué de certaines rumeurs de transferts à son égard sur Twitter.