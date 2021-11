Il s’agit de Junior Sambia. Le latéral français est en fin de contrat avec Montpellier.

Le 20 avril 2020, Junior Sambia a été admis en réanimation. Malgré son jeune âge (25 ans aujourd’hui), le joueur du MHSC fut en effet victime d’une forme grave du Covid-19. Placé en coma artificiel, il a frôlé la mort. Un an et demi plus tard, le latéral a retrouvé de sa superbe. Il est redevenu une pièce maîtresse à Montpellier. Au point d’être convoité par plusieurs grands clubs français.

Au delà de son talent, Junior Sambia a un second atout dans sa manche : il est en fin de contrat. Il sera libre, le 30 juin prochain, de s’engager avec le club de son choix. Une situation qui pourrait débloquer sa situation dès le mercato d’hiver. L’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le LOSC seraient intéressés. Montpellier, qui ne trouve pas d’accord avec le joueur pour une prolongation, sera vendeur dès janvier en cas d’offre décente.