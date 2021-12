L’attaquant de Rennes a été élu par l’UNFP joueur du mois de novembre de Ligue 1.

Gaetan Laborde succède à Lucas Paqueta, élu joueur du mois en Octobre. Pour le trophée de meilleur joueur du championnat de France en novembre, le buteur breton était opposé à Anthony Lopes (OL) et Romain Faivre (Brest). Les bonnes performances du Stade Rennais et l’apport offensif de l’attaquant de 27 ans lui ont permis d’obtenir cette distinction. Laborde a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en quatre matchs de Ligue 1 en novembre.