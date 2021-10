Libre comme l’air depuis son départ du Real Madrid la saison dernière, Zinedine Zidane est le technicien le plus expérimenté et titré sur le marché actuel. Suffisant pour que tous les clubs le courtisent et espèrent le voir soulever de nouveaux trophées sous leur couleur. Parmi eux, un prétendant se détache et semble prendre les devants : Manchester United.

Désireux d’avoir un coach à la hauteur de ses ambitions et de son effectif, Manchester United a placé de grands espoirs en Ole Gunnar Solskjaer. Malgré tout, le Norvégien semble avoir atteint son plafond de verre et ses prestations à la tête du club déçoivent tant en Premier League qu’en Ligue des Champions. Si Cristiano Ronaldo a déjà fait part de son mécontentement, la direction commence à bouillir elle aussi et l’avenir du technicien mancunien ne tient plus qu’à un fil. Selon la presse espagnol, les dirigeants des Reds Devils auraient déjà approché Zinedine Zidane afin de faire de lui le nouveau Alex Ferguson. Un projet qui séduirait le Français qui a déjà refusé les offres de Newcastle. L’arrivée de Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane dans l’effectif mancunien pourrait faire pencher la balance.