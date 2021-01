Défenseur central d’à peine 20 ans, Sebastian Walukiewicz fait déjà saliver les plus grosses écuries de Premier League.

Retenez bien son nom : Sebastian Walukiewicz. Défenseur central polonais de 20 ans, il pourrait bien agiter la prochaine période des transferts. Impressionnant dès sa première saison en Serie A l’an dernier, il est désormais devenu un élément incontournable du onze de Cagliari, ne loupant aucune minute de jeu. Et à en croire les informations du Corriere dello Sport, ses performances auraient fait écho jusqu’en Angleterre où les plus grandes écuries cherchent déjà un moyen de l’attirer. Le média italien précise que trois clubs britanniques sont pour l’instant à la lutte : Liverpool, Chelsea et Manchester United. Si les Reds et les Red Devils ont cruellement besoin de renfort en défense après les blessures de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Eric Bailly et Phil Jones, les Blue souhaitent plutôt recruter le joueur pour l’avenir en l’envoyant directement en prêt pour le reste de la saison.

Reste maintenant à savoir quel club du Big Six se montrera le plus généreux cet hiver, alors que Cagliari évalue sa pépite à près de 60 millions d’euros. Le Corriere dello Sport ajoute enfin que l’Inter Milan aurait également ajouté le nom de Sebastian Walukiewicz à sa shortlist. Autant dire que le jeune défenseur aura l’embarra du choix en janvier prochain.