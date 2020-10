Président du FC Nantes, Waldemar Kita n’est pas quelqu’un qui a la langue dans sa poche.

Dans un entretien accordé à “l’Equipe”, le boss du FCN a vivement critiqué les arbitres français et le niveau de l’arbitrage en Ligue 1.

“Il va falloir quand même travailler sur ce dossier, parce qu’une décision prise à la légère peut avoir de graves conséquences économiques, peste le dirigeant nantais. Même le directeur de l’arbitrage le dit. Nous, aujourd’hui, on devrait avoir au minimum 4 ou 5 points de plus. (…) Il y a beaucoup de cartons, des gens qui ne sentent pas le jeu. Certains arbitres ont du mal à prendre des décisions, et ça, c’est significatif.”

Pourquoi des arbitres vont voir l’écran sur certaines actions et d’autres n’y vont pas ? Ce sont d’anciens arbitres ou d’anciens joueurs qui devraient le faire (la VAR), avec des techniciens, juge Kita. Je ne dis pas que les arbitres sont malhonnêtes, attention ! Qu’on soit bien clairs : les arbitres sont honnêtes. Mais, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont honnêtes et qui ne sont pas toujours à la hauteur.” Voilà qui a le mérite d’être clair.