Mis sur la touche sous les ordres de Zinedine Zidane, la donne ne devrait pas changer avec l’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. Sur le départ, Marcelo pourrait bien rebondir en Premier League, Everton et Leeds sont à fond sur le Brésilien.

Marcelo a brillé durant de nombreuses saisons sous les couleurs du Real Madrid avant de sombrer. A 33 ans, le Brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même et un départ semble inéluctable. Zinedine Zidane souhaitait déjà s’en séparer et la situation n’a pas changé depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti. Le latéral n’a disputé que 19 rencontres et ne peut plus lutter avec Ferland Mendy qui prend de plus en plus d’épaisseur sur le flanc gauche. Malgré tout, selon les informations du Mirror, il garderait une belle côte en Premier League. Leeds et Everton serait très intéressé par le profil du Madrilène estimé à 7 millions d’euros. Les Toffees auraient déjà entamé les premières négociations avec l’entourage du joueur qui réclamerait un contrat de 2 ans et un salaire de 7 millions d’euros par an.