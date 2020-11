Dans sa chronique quotidienne pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton a évoqué le cas de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain.

« Depuis quelques temps, Kylian Mbappé a des choses à dire, mais pas forcément celles qu’on espère. Tout le monde attend qu’il clame son amour du PSG, son envie de prolongation, sauf que le king de Bondy n’annonce toujours pas sa prolongation. Sans rien enlever à son talent, il serait bon qu’il ait un peu moins d’avis sur tant de choses et qu’il ait plus d’envie un soir de Ligue des Champions, comme face à Manchester United », a indiqué le consultant sur France Bleu Paris.

Avant d’ajouter : « Qu’il compose son équipe historique des 50 ans du PSG avec Mario Yepes et Dani Alves en oubliant Safet Susic et Edinson Cavani, son coéquipier, passe encore. Cela pourrait même faire sourire les anciens comme moi. Mais ce qu’il a pu déclarer sur Cavani avant le match face à Manchester United m’a gêné. Avec son laconique “il est de l’autre côté, on va essayer de les battre…” Eh bah Kylian, essai manqué. À Kylian Mbappé, qui veut marquer l’Histoire du PSG, j’ai un petit conseil à donner : l’Histoire elle s’écrit plus sur le rectangle vert que devant les micros. »