Décidément on ne sait plus quoi inventer pour rendre hommage à Lionel Messi, considéré par certains comme le meilleur joueur de tous les temps. Quoi qu’il en soit, l’Argentin du Barça va avoir droit à son Parc d’attraction d’ici trois ans, à Nanjing (Chine). C’est le projet lancé par le groupe Mediapro, en collaboration avec la société Leo Messi Management. Prévu pour 2020, ce parc devrait comporter une vingtaine d’attractions à base notamment de vidéos, de robots et d’hologrammes. Le coût de l’entrée devrait tourner autour de 35 euros alors que la société espère accueillir 40 millions de visiteurs par an, dont 80% de Chinois.