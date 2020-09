Avec 6 cadres forfait pour cause de Covid-19, le PSG alignera une équipe surprenante pour son premier match de la saison de Ligue 1, jeudi à Lens !

Dans les buts, Marcin Bulka sera titulaire. Il est troisième dans la hiérarchie, mais le titulaire Keylor Navas a été testé positif au coronavirus (comme Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Paredes et Marquinhos) et le numéro 2 Segio Ricco vient à peine de re-signer. Tuchel n’a pas le choix et a déjà confirmé que Bulka serait aligné.

Pour le reste, on peut s’attendre à voir de nombreux remplaçants et peut-être même quelques invités surprise piochés dans le centre de formation ! Le plus fou est qu’hormis Verratti et Gueye, aucun joueur n’aurait été titulaire sans le cluster de Covid-19 !

Le onze probable du PSG : Bulka – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bernat- Herrera, Verratti, Gueye – Sarabia, Kalimuendo ou Jesé, Draxler