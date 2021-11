Le match nul et vierge entre l’Argentine et le Brésil, l’Equateur impressionne, la déroute totale de l’Uruguay… Voici les résultats de cette nuit sud-américaine comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Si Lionel Messi était titulaire du côté de l’Albiceleste, Neymar ne figurait pas sur la feuille de match dans les rangs de la Seleção, l’attaquant du Paris Saint-Germain ayant quitté la sélection pour une blessure aux adducteurs. Déjà qualifié, le Brésil de Tite occupe la tête du classement avec 35 points et toujours six longueurs d’avance sur les joueurs de Lionel Scaloni. L’Argentine composte également son billet pour le Mondial au Qatar après ce match nul et vierge assez pauvre en occasions.

En revanche, l’Uruguay coule en Bolivie avec une défaite sur le score de 3 buts à 0 et se retrouve à la septième place du classement général. L’Equateur est proche de rejoindre la Coupe du monde après sa nouvelle victoire 2-0 face au Chili, tandis que le Perou l’emporte au Venezuela et reste cinquième avec un point d’avance sur le Chili. La Colombie (4e) est tenue en échec par le Paraguay (0-0). Notons qu’il reste encore quatre journées à disputer…