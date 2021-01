La trêve des confiseurs a été agitée en Lorraine. L’AS Nancy-Lorraine (Ligue 2) a officialisé la vente du club à des investisseurs américains et sino-américains « qui correspond à l’ASNL ».

« J’espère que ce repreneur donnera la possibilité à l’ASNL de regagner la Ligue 1, et permettra d’avoir des ambitions plus nobles que celles que je pouvais lui donner », a indiqué Jacques Rousselot, président du club depuis 27 ans. Si la vente a eu lieu et a été signée, son montant n’a pas été divulgué. Cependant, elle est « bien en-deçà de ce que j’aurais pu espérer », reconnaît Rousselot. « Mais nous sommes dans une période inédite », a-t-il précisé, en référence au Covid-19 et à la crise économique du football français. « Les nouveaux décideurs reprennent l’entreprise en l’état. »

Un repreneur déjà vu dans le football français

Le club a été cédé à New City Capital, présidé par l’homme d’affaires sino-américain Chien Lee. Un nom qui n’est pas inconnu en France, puisqu’il avait déjà été impliqué à l’OGC Nice en 2016. Il a ensuite revendu l’OGN à Ineos en 2019, avec une belle plus-value au passage. Il cherchait à revenir dans le football français. A Toulouse notamment, avant de voir RedBird arriver chez les Violets.

S’il n’a plus aucune fonction officielle, Jacques Rousselot assurera la transition le temps nécessaire. « J’essayerai d’apporter mon expérience aux côtés du nouveau dirigeant et des nouveaux actionnaires. Cela va certainement se passer comme cela, car on n’arrive pas dans un club du jour au lendemain sans connaître tout le club. » Et de conclure : « J’ai toujours été au chevet du club, car il est en moi. Je m’en vais, le cœur gros, mais avec l’assurance que le club va continuer. C’était important pour moi et pour tous les salariés, les emplois induits. Je n’ai pas dormi pendant des jours et des nuits ces derniers mois, pour savoir ce que l’on allait faire. »