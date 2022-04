L’enfer de Dante, vous connaissez ? Le défenseur de l’OGC Nice a pris la défense de son coéquipier Neymar, vivement critiqué depuis plusieurs semaines.

Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, Dante a su trouver les mots pour redorer le blason de l’attaquant du PSG, évoquant la crainte qu’il inspire encore aux défenses adverses. « La nuit d’avant est toujours un peu moins longue que d’habitude (rire). On sait que quand on sera face à lui on peut toujours passer une mauvaise soirée. Même s’il a un peu moins de stats, pour le moment, je vous assure que quand on défend sur lui, on réalise que ses qualités intrinsèques n’ont pas disparu. Il sera dangereux jusqu’à la fin de sa carrière », a déclaré Dante au sujet de Neymar.

Cette sortie positive fera du bien au moral de Neymar, qui fait l’objet d’une pluie de critiques de la part des supporteurs du PSG et serait désormais la cible des dirigeants qataris.