Dans l’optique de diminuer sa masse salariale pour se renforcer, le FC Barcelone se satisfait d’un premier départ. Clément Lenglet va rejoindre Tottenham en Premier League.

En grandes difficultés du côté du FC Barcelone, Clément Lenglet n’est plus que le fantôme du joueur qu’il était lors de son arrivée pour 35,90 millions en juillet 2018 en provenance du FC Séville et est désormais catalogué comme un indésirable de longue date. Tenace, le Français n’a jamais trouvé de porte de sortie avant aujourd’hui. Après les annonces de Marca, c’est au tour de Sky Sport Italia de confirmer que Clément Lenglet va quitter le Barça. A 27 ans, le défenseur central va se relancer en Angleterre sous les couleurs des Spurs de Tottenham qu’il rejoindra sous la forme d’un prêt durant lequel l’écurie britannique prendra en charge l’intégralité de son salaire, soit 6 millions d’euros nets par an.

Un premier transfert qui devrait soutenir le FC Barcelone dans son mercato estival alors que l’écurie catalane est dans l’obligation d’enregistrer le départ de ses indésirables pour pouvoir recruter ses cibles prioritaires.