Les Hammers ont officialisé ce mercredi la vente de 27% des parts du club au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Ce mercredi, l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky – déjà propriétaire du Sparta Prague – s’est offert 27% des parts du club de West Ham. Le milliardaire entre donc au capital du club londonien, actuellement troisième de Premier League devant des cadors comme Liverpool, Manchester United ou encore Arsenal.

« West Ham United a le plaisir d’annoncer que le groupe d’investissement tchèque 1890s holdings a finalisé l’acquisition de 27% des actions de WH Holding Ltd. Dans le cadre de l’accord, il est prévu que les holdings des années 1890 en tant que président Daniel Křetínský et son collègue Pavel Horský deviendront membres du conseil d’administration de WH Holding Ltd. L’accord est une nouvelle amélioration de la structure du capital du Club qui permettra dans un premier temps la réduction de sa dette à long terme et la capacité de continuer à diriger les fonds générés dans d’autres domaines clés, poursuivant les progrès positifs réalisés à West Ham United ces dernières années », détaille notamment le communiqué. Avec l’arrivée du milliardaire, la valeur de West Ham pourrait grimper jusqu’à 800 millions d’euros.