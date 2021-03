Depuis l’affaire de la « sextape » de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’est pas revenu sous le maillot de l’équipe de France. Pour Vincent Moscato, consultant sur RMC, Didier Deschamps ne risque pas de changer d’avis dans ce dossier qui pollue l’environnement des Bleus depuis plusieurs années.

« Il s’excuse, ou il dégage jusqu’à la fin de sa vie de l’équipe de France. Le mec, il t’a crevé un oeil, tu ne l’excuses pas… Point ! La rédemption, je peux l’entendre. Il peut s’excuser si on sent que c’est sincère. Mais il ne le refera pas. Je suis pour le pardon quand c’est des conneries, si le mec est en retard, s’il a trop d’agressivité dans le jeu, s’il est pénible, machin… Mais là, non ! Parce que moi, ça me blesse aussi. Tu donnes le maillot bleu à un mec qui dit que la moitié de la France est raciste ? Moi, je me mets à la place de Deschamps, je ne sais pas si je serais capable de le faire », a indiqué Vincent Moscato sur l’antenne de RMC.