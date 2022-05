Recrue la plus importante réalisée par Pablo Longoria, Gerson a mis du temps à s’adapter avant de crever le plafond. Le Marseillais serait le meilleur brésilien en Ligue 1.

Cible privilégiée de Jorge Sampaoli, Gerson a débarqué pour 20 millions en provenance de Flamengo dans la peau de la recrue la plus chère de l’Olympique de Marseille de Pablo Longoria. Son arrivée avait éveillé de grandes attentes chez les supporters qui semblaient avoir été déçus. En pleine période d’adaptation, le Brésilien a vécu des débuts difficiles avant de s’épanouir dans le milieu de terrain olympien. Une véritable réussite signée du duo Pablo Longoria – Jorge Sampaoli.

« La question peut se poser par rapport aux Brésiliens. Bruno Guimaraes est parti à Newcastle. Les gros brésiliens sont Marquinhos, Neymar et Paqueta notamment. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur brésilien en France parce que quand Neymar décide, bah ça reste le meilleur aujourd’hui. Marquinhos et Paqueta sont aussi au-dessus. Mais maintenant, je pense que Gerson est le Brésilien qui réalise la meilleure saison dans le championnat de France. J’en suis persuadé. Quand on voit le contexte adaptation. Quand je vois le contexte collectif, le fait de s’imbriquer avec plusieurs rôles sous Sampaoli. (…) Son adaptabilité, son rendu et sa progression, je trouve ça très intéressant », a déclaré Walid Acherchour sur le plateau de Winamax TV.