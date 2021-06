Le dossier Pol Lirola, 23 ans, devrait prochainement arriver à son terme. Le latéral droit sera définitivement marseillais. La Fiorentina pourrait finalement accepter une offre de 12 millions d’euros pour libérer son joueur.

Prêté lors du mercato d’hiver, Pol Lirola a réalisé une excellente deuxième partie de saison au pose de latéral droit du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que Pablo Longoria aurait pu lever l’option d’achat, il a négocié pour baisser le prix et il y est arrivé. Le club italien de la Fiorentina pourrait accepté une offre de 12 millions d’euros comme l’explique le journaliste italien, Pietro Lazzerini dans les colonnes du Phocéen : « Lirola n’est pas le sujet numéro un en ce moment, mais je ne crois pas à ce chiffre de 15M€. Ici, on continue de parler de 12 ou peut-être 13M€. Ce qui est sûr, c’est que s’il ne revient pas à Florence, ce sera pour rester à Marseille comme il l’a affirmé à plusieurs reprises. Evidemment, la Fio ne dirait pas non à un retour du joueur au vu de sa bonne saison, mais la situation reste la même : si Marseille paye les 12 millions demandés, le transfert se fera. Ma conviction est que Lirola restera à l’OM cet été, mais il est évident que la situation de la Fio en ce moment peut changer beaucoup de choses, car ce sera au futur coach de trancher pour son effectif. Après, concernant le poste de latéral droit, il y a déjà le titulaire Lorenzo Venuti et même José Callejon qui peut jouer dans le couloir en 3-5-2. Mais, la Fio devrait acheter un latéral droit cet été avec justement l’argent du transfert de Lirola. »

En attendant, l’OM qui disputera la Ligue Europa, la saison prochaine a recruté Gerson, milieu de terrain brésilien pour 25 millions d’euros ainsi que Konrad de la Fuente, défenseur du FC Barcelone dont l’officialisation serait imminente.