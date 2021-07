Pour expliquer le fiasco de Kylian Mbappé lors de cet Euro 2020, un journaliste de La Provence a pointé du doigt Neymar et le PSG.

« Le PSG et Neymar ont transformé l’un des joueurs les plus doués de la planète en un attaquant exaspérant qui, au lieu de faire la différence, agace maintenant toute la France. Pour le bien des Bleus, il est temps qu’il rejoigne enfin un grand club et reprenne sa marche en avant », a indiqué le journaliste de La Provence, Alexandre Jacquin. Et d’ajouter par la suite : « Je n’ai pas écrit qu’il était le seul responsable de l’élimination… Mais entre le Mbappé de 2017 et 2018 et celui de 2021, il y a un monde… Il faut s’interroger sur ça. On aurait surtout préféré le voir mieux tirer son tir au but, suite logique d’un match complètement raté, elle-même suite logique d’un Euro particulièrement décevant. »