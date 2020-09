L’Olympique de Marseille cherche à se renforcer, notamment au niveau de l’attaque. Selon les dernières rumeurs, le club de la cité phocéenne s’attaquerait à un joueur du Real Madrid sur le départ.

À en croire les informations du média espagnol OK Diaro, le club marseillais serait intéressé par Borja Mayoral, qui ne fait plus les affaires du Real Madrid. Prêté à Levante la saison dernière, le joueur est poussé par la sortie par le club de Zidane et convoité par de nombreux clubs, notamment en Italie.