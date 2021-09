Le Real Madrid de Carlo Ancelotti retrouve un jeu séduisant et attractif. Le technicien italien démarre fort sur le banc madrilène avec une série de bons résultats. Pourtant, des problèmes défensifs subsistent, dans l’axe mais aussi et surtout sur le flanc droit.

Le Real Madrid retrouve ses lettres de noblesses sous les ordres de Carlo Ancelotti. Les Madrilènes pratiquent un jeu très offensif, courageux et séduisant malgré le fait que des problèmes persistent dans son XI. Dans l’axe de la défense, le club espagnol a perdu Raphaël Varane et Sergio Ramos alors que sur le côté droit l’absence de Dani Carvajal pèse. Blessé à multiples reprises, le latéral espagnol manque cruellement à Carlo Ancelotti qui n’a aucune alternative à son poste. Pour pallier à cette problématique, le Real Madrid cherche un potentiel numéro 2 capable de le seconder en cas de besoins. Selon Fichajes, plusieurs noms circulent, parmi eux Youcef Atal et Diogo Dalot. L’Algérien de l’OGC Nice pourrait connaître un véritable bond dans sa carrière.