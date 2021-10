Excellent la saison dernière sous les couleurs monégasques, Caio Henrique semble retrouver sa superbe d’antan. Le latéral gauche a été auteur de deux passes décisives face au PSV Eindhoven et rêve plus grand, bien plus grand.

Ill y a peine quelques années, l’AS Monaco était un vrai révélateur de talent permettant à ses jeunes d’intégrer les plus grands écuries d’Europe. Une exposition qui n’est plus aussi étincelante qu’avant et ses jeunes pépites tentent de s’extirper d’un possible bourbier. C’est en tout cas ce que ressent Caio Henrique.