En réalisant un match nul en Suisse (0-0), dimanche, l’Itali a battue un record d’invincibilité.

Ce partage des points dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 permet à la Squadra Azzura de battre le record d’invincibilité pour une sélection, avec 36 matches consécutifs sans défaite. L’Italie fait mieux que l’Espagne entre 2006 et 2009 et le Brésil entre 1993 et 1996.