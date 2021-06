Par son finish, la Serie A a tenu en haleine tous ses observateurs cette saison. La première division italienne regorge de talents dans les plus grands clubs comme chez les plus petites écuries. A Udinese, Rodrigo De Paul crève l’écran depuis plusieurs saisons et serait tout proche de rejoindre l’Atlético Madrid pour 35 millions d’euros.

Rodrigo De Paul est l’un des meilleurs milieux de terrain en Italie lors de la dernière saison avec ses 9 buts et 11 passes décisives et veut désormais prendre son envol. A 27 ans, il n’a plus rien à prouver à Udine après avoir porté le club pendant plusieurs années. De nombreux clubs le suivent au quotidien mais se serait bel et bien l’Atlético Madrid qui tiendrait le deal. Selon Fabrizio Romano, ce n’est qu’une question de jour avant que l’Argentin ne signe en Espagne. La visite médicale est déjà prévue mais la date n’a pas fuitée. Montant du transfert estimé à 35 millions d’euros.