L’AC Milan cible le jeune espoir du FC Nantes, Randal Kolo Muani, révélation de la saison passée, avec les Canaris.

D’après la Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani, intéresse grandement le club lombard. Mais les Milanais doivent d’abord dégraisser, avant de pouvoir s’offrir cet élément offensif. Le profil de l’attaquant polyvalent du FC Nantes, plairait aux dirigeants du club milanais. Les prestations du natif de Bondy, la saison passée (9 buts et 4 passes décisives en 37 apparitions en Ligue 1), ont beaucoup plu à la cellule de recrutement milanaise, bien décidée à miser sur lui dans les prochaines semaines et à doubler la concurrence de Southampton et de l’Eintracht Francfort. Entré dans sa dernière année de contrat, le Franco-Congolais, pourrait être transféré pour une somme inférieure à 10 M€. Le club milanais, devra cependant dégraisser, avant de pouvoir passer à l’offensive.

Randal Kolo Muani, 22 ans, a été l’une des révélations de Ligue 1, en 2020-2021. Avec les Canaris, il avait inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives, en 37 matches de championnat.

Africa Top Sports