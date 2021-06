L’un des chantiers de l’Olympique de Marseille est son poste de gardien de but. Yohann Pelé (38 ans) quitte le club libre alors que Steve Mandanda (36 ans) arrive, lui aussi, en fin de carrière. De nombreux noms circulent depuis plusieurs semaines mais l’un d’entre eux résonne particulièrement aujourd’hui, celui de Christian Joel.

Le poste de gardien de but est une priorité absolue pour Pablo Longoria qui a entre ses mains une longue, très longue short-list. Parmi ces noms figurent celui de Christian Joel. Agé de 21 ans, le portier franco-cubain qui évolue actuellement en Espagne avec le Sporting Gijon est sous contrat jusqu’à la fin du mois et sera libre à partir du 30 juin prochain. Néanmoins, selon les informations de El Desmarque, une option permettrait au club espagnol de prolonger son portier de 3 ans. Un détail qui freinerait de manière importante l’intérêt olympien. Malgré tout, le jeune portier, lui, veut partir et fait le forcing pour éviter toute prolongation. L’OM serait sur le coup tout comme l’Atlético Madrid et le RB Leipzig.