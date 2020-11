L’attaquant du Borussia Mönchengladbach est en forme. Il se pourrait bien que Marcus Thuram ne reste pas en Bundesliga très longtemps.

Pas facile d’être fils de légende ? Marcus Thuram n’est pas de cet avis. Brillant contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le Français aurait tapé dans l’œil de Zidane. Selon Bild, Florentino Perez verrait l’ancien Guingampais comme un successeur intéressant de Benzema. Rien que ça.

Et ce n’est pas fini. Selon le quotidien allemand, il y a plusieurs grosses écuries sur le dossier. En Liga, Thuram pourrait aussi s’envoler pour le FC Barcelone pour suivre les pas d’un certain Henry. La Juventus et l’AC Milan seraient aussi sur le dossier. Il se pourrait aussi que le jeune attaquant ait des touches en Premier League, notamment à Manchester City.