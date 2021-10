Malgré maintes tentatives, le Bayern Munich ne parvient pas à régler le conflit qu’il entretient avec Kingsley Coman. Le Français a refusé les multiples offres bavaroises et va quitter le club allemand. Une aubaine pour le FC Barcelone qui en fait sa priorité pour pallier le départ d’Ousmane Dembélé.

Rien ne va plus entre Kingsley Coman et le Bayern Munich. Le club bavarois a tout tenté mais le Français a refusé toutes les propositions de prolongation de contrat qui lui ont été faites. Son destin se dessine désormais très loin de la Bundesliga. L’un des attaquants les plus influents du continent européen est sur le marché, une aubaine pour de nombreux clubs en Europe. En fin de contrat en juin 2023, son prix risque de diminuer au fil des mois. Une opportunité que ne veulent pas manquer le Paris Saint-Germain, Manchester United mais aussi le FC Barcelone. Selon Sport, l’international français serait l’une des priorités de Xavi Hernandez pour remplacer un Ousmane Dembélé en fin de contrat en juin prochain. Deux profils similaires, l’un partira, l’autre arrivera… Kingsley Coman ne serait d’ailleurs pas insensible à cet appel.