A la recherche d’un remplaçant pour pallier les mésaventures de Dani Carvajal, le Real Madrid aurait fait de Benjamin Pavard sa cible prioritaire.

Après un début de saison canon sous les couleurs du Bayern Munich, Benjamin Pavard vit une période plus délicate. Malgré ses 4 buts et ses 19 matchs disputés depuis l’entame de cet exercice 2022-23, le Français pourrait bien être amené à plier bagages alors que son contrat arrive à son terme à l’issue de la saison. Si des négociations ont débuté, les premières entrevues ne seraient pas très positive et un départ pourrait être à l’ordre du jour. De nombreuses écuries s’avancent déjà au portillon.

D’après les informations publiées par Ekrem Konur, Benjamin Pavard est l’un des joueurs les plus suivis de la planète football. L’Atlético de Madrid, Chelsea, le FC Barcelone mais aussi le Real Madrid seraient sur le coup. Au sein de la capitale espagnole, on regarde vers l’avenir. En proie aux doutes, Dani Carvajal ne parvient plus à combler ses dirigeants tandis qu’Alvaro Odriozola n’a pas convaincu. Compte tenu de la situation, une arrivée de Benjamin Pavard est étudiée. A 26 ans, il pourrait se lancer dans un nouveau défi. A l’affût de belles opportunités, le Real Madrid espérerait pouvoir conclure un transfert peu onéreux alors qu’un départ libre est redouté en Bavière.