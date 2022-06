Ce mardi, le MHSC a prolongé le jeune attaquant Yanis Guermourche âgé de 21 ans.

C’est officiel ! Yanis Guermourche reste au MHSC. Cette saison, il est apparu à trois reprises sur les pelouses de Ligue 1. Le Franco-Algérien de 21 ans prolonge l’aventure de deux ans avec Montpellier selon France Bleu Hérault. Passé professionnel en 2021, le natif de Neuilly-sur-Seine a fait ses débuts avec la sélection algérienne des moins de 23 ans. “Je suis très heureux et très fier de prolonger dans ma ville ! Je vais encore plus travailler pour essayer de gagner ma place, grater encore plus de temps de jeu et marquer des buts“, s’exclame Yanis Guermouche sur les réseaux sociaux du MHSC.