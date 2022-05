Courtisé, Gabriel Jesus pourrait être l’objet d’un échange entre la Juventus Turin et Manchester City. Arthur Melo servira de monnaies d’échanges.

Sur un siège éjectable depuis l’arrivée d’Erling Braut Haaland, Gabriel Jesus devrait être le premier joueur sacrifié par Manchester City. Sur le départ, le Brésilien est annoncé du côté d’Arsenal mais pourrait finalement se diriger vers la Juventus Turin. Selon les informations de Todo Fichajes, il pourrait être au cœur d’un échange avec son compatriote, Arthur Melo. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Skyblues, le Brésilien devrait pouvoir quitter Manchester pour 50 millions d’euros. Un montant conséquent que les Turinois aimerait diminuer.

La Juventus Turin aurait contacté Gabriel Jesus et l’aurait pratiquement convaincu de rejoindre l’Italie. Il ne resterait plus qu’à convaincre Pep Guardiola et Manchester City. Apprécié par le technicien espagnol, Arthur Melo pourrait être la dernière pièce du puzzle qui réduirait le montant réclamé de 20 millions d’euros. Les négociations sont en cours pour un échange onéreux. Lors de leurs derniers transferts respectifs, Arthur Melo avait été recruté pour 76M€, Gabriel Jesus pour 32M€. Un joli pactole en perspective pour un échange estimé à 108 millions d’euros.