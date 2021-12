Selon les informations de Foot Mercato, si Zinédine Zidane était amené à s’engager au PSG il ne serait pas contre l’idée de travailler avec Arsène Wenger.

C’est la bombe du jour! Et si Zinédine Zidane et Arsène Wenger remplaçaient Mauricio Pochettino et Leonardo ? En tout cas l’avenir de l’entraineur argentin à la tête de l’équipe parisienne est toujours flou. Alors que le jeu produit par le Paris Saint-Germain cette saison est loin d’être flamboyant, à cela s’ajoute désormais des mauvais résultats. Pour le directeur sportif brésilien, certains de ses choix n’ont pas totalement convaincu et sont remis en cause notamment par les supporters. Selon les informations de Foot Mercato, l’émir du Qatar souhaite voir débarquer l’ancien entraineur d’Arsenal dans l’organigramme du club, plutôt au sein de la direction sportive. Arsène Wenger a pour le moment toujours refusé les avances du PSG mais selon le média français une arrivée de Zidane pourrait tout changer. « Il s’agirait d’un énorme surplus de motivation pour Arsène Wenger, qui pourrait ainsi céder aux sirènes du PSG » indique même Foot Mercato qui ajoute que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France ne serait pas contre l’idée de travailler avec l’ancien technicien français.